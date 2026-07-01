È di ieri la notizia dell'avviso di garanzia recapitato ad Alessandro Bastoni, indagato dalla procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sulla prostituzione minorile. Un anno nero per il centrale di Chivu.

I fatti risalgono al 2020, quando Bastoni era appena arrivato all'Inter. "Parliamo di sei anni fa, all’epoca avevo vent’anni, ero appena arrivato all’Inter, ero single. Non c’è mai stato niente con quella ragazza, e non ho mai avuto la consapevolezza di aver avuto rapporti con minorenni. Tanto meno ho pagato qualche ragazza per avere rapporti, a maggior ragione se minore", il pensiero del difensore riferito da Repubblica.