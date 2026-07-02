Giovanni Malagò sembra ormai essersi deciso a nominare Antonio Conte come commissario tecnico della nazionale italiana, ma per arrivare all'obiettivo ci sarà probabilmente bisogno di uno sforzo economico supportato dai club.

"La Serie A non è mai indietreggiata di un centimetro e a Giovanni Malagò, al vertice della Figc da dieci giorni, il messaggio è sempre stato uno: Conte è l'uomo giusto e per l'uomo giusto si può anche pensare ad uno sforzo economico da parte di chi, le società, rappresentano traino del sistema. E Antonio? In queste settimane, tra campagna elettorale e post elezioni federali, l'ex tecnico del Napoli, solo per citarne l'ultima tappa professionale, non si è perso un passaggio di ciò che lo metteva in relazione con l'azzurro: Conte non desidera altro che chiudere un cerchio, meglio, completare quella che ha sempre considerato una missione. Il biennio già citato si concluse con l'Europeo dell'orgoglio in Francia: fuori ai quarti di finale, ma fuori solo ai rigori e contro la favoritissima Germania che affrontammo con i cerotti. Il nuovo orizzonte racconta di un contratto sul tavolo di quattro anni, una prospettiva inedita per una Figc chiamata al voto tra poco più di due, ma inevitabile alla luce del vero obiettivo, non fallire il viaggio Mondiale per la quarta volta di fila".