Marcus Thuram ha saltato anche l'allenamento della nazionale francese di ieri, all'indomani della vittoria per 3-0 sulla Svezia, che ha regalato alla squadra di Didier Deschamps l'accesso agli ottavi di finale del Mondiale. L'attaccante dell'Inter, alle prese con un infortunio al polpaccio definito 'lieve' dallo staff dei Bleus, si è limitato a fare cyclette al centro sportivo della Bentley University, mentre i giocatori subentrati nella partita del MetLife Stadium hanno svolto una sessione di allenamento di un'ora sotto un sole cocente.

N'Golo Kanté, che ha smaltito il dolore al ginocchio, ha partecipato all'intera seduta, compresa la partitella a ranghi ridotti. Nessun problema nemmeno per Jean-Philippe Mateta, entrato in campo a partita in corso l'altro ieri. Quanto ai titolari, solo Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Jules Koundé, Bradley Barcola e Lucas Digne hanno corso con il preparatore atletico, Cyril Moine. Lo riporta l'Équipe.