Dopo aver visto sfumare l'affare Marco Palestra, passato dall'Atalanta al Chelsea, in casa Inter è cominciato un periodo di riflessioni sui possibili colpi che veranno. Un attendismo che mettere in fibrillazione i tifosi, come normale che sia, ma che è concordato all'interno delle stanze nerazzurre.

"Marotta (ieri a Roma per il consiglio federale), Ausilio (non segnalato in sede) e Baccin, di comune accordo pure con Chivu, si stanno prendendo del tempo per preparare il nuovo piano d’assalto, capire come rimodulare i vari investimenti - si legge su Tuttosport - Il tecnico confida ancora che possano esserci margini per riaprire e chiudere la trattativa col Liverpool per Curtis Jones, il vero obiettivo a centrocampo dove in ritiro verranno valutati il francese Yanis Massolin, acquistato a gennaio dal Modena, e soprattutto Aleksander Stankovic, riportato a casa dopo l’ottima annata al Bruges. Stankovic jr vorrebbe rimanere a Milano, è il suo sogno, ma le valutazioni andranno fatte più avanti, in base anche alle offerte che potrebbero arrivare (soprattutto se saranno da circa 40 milioni). Di sicuro i due giovani in ritiro potranno “godere” dell’esperienza di Henrikh Mkhitaryan".