La sfida tra Portogallo e Croazia, valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 e in programma nella notte italiana all'1:00 a Toronto, sarà condizionata da condizioni meteo particolarmente difficili. Per la città canadese è stata infatti diramata un'allerta arancione a causa del caldo intenso e del rischio di temporali previsto nelle ore serali.

Temperature oltre i 30 gradi

Le previsioni indicano una temperatura massima di circa 35°C, mentre al momento del calcio d'inizio il termometro dovrebbe segnare 31°C.

Con il passare delle ore aumenterà anche la possibilità di rovesci e temporali, elementi che potrebbero incidere sullo svolgimento della partita e mettere alla prova la tenuta fisica dei giocatori, tra cui il centrocampista dell'Inter Petar Sucic, atteso dal primo minuto con la Croazia.

Nessun problema negli altri stadi

Situazione decisamente più tranquilla negli altri impianti che ospiteranno le gare di giornata. Non sono infatti previste particolari criticità meteorologiche né a Vancouver, dove si giocherà Svizzera-Algeria, né a San Francisco, sede della sfida tra Spagna e Austria, con condizioni climatiche favorevoli allo svolgimento degli incontri.