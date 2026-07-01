Il Como grazie alla famiglia Hartono e al presidente Mirwan Suwarso è diventato un club credibile dentro e fuori dal campo. Uno status certificato dal raggiungimento della storica qualificazione in Champions League nello scorso campionato e dal modo in cui la società si sta muovendo sul mercato quest'estate. Come sottolineato da Ivan Zazzaroni, a suo modo, su Instagram: "Prosegue l'Operazione Fottball con due t del Como: dopo aver fottuto la Champions a Milan e Juve, ha "strappato" Paz all'Inter e Liberali al Milan. Restano o vanno tutti da Fabregas. Un mese fa anche Chalobah era del Como, poi il Chelsea ha alzato di nuovo il prezzo. Programmano, anticipano, spendono, migliorano, crescono. Sono dinamici, hanno l'idea", le parole del direttore del Corriere dello Sport. 

Sezione: Focus / Data: Mer 01 luglio 2026 alle 20:52
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.