Il Como grazie alla famiglia Hartono e al presidente Mirwan Suwarso è diventato un club credibile dentro e fuori dal campo. Uno status certificato dal raggiungimento della storica qualificazione in Champions League nello scorso campionato e dal modo in cui la società si sta muovendo sul mercato quest'estate. Come sottolineato da Ivan Zazzaroni, a suo modo, su Instagram: "Prosegue l'Operazione Fottball con due t del Como: dopo aver fottuto la Champions a Milan e Juve, ha "strappato" Paz all'Inter e Liberali al Milan. Restano o vanno tutti da Fabregas. Un mese fa anche Chalobah era del Como, poi il Chelsea ha alzato di nuovo il prezzo. Programmano, anticipano, spendono, migliorano, crescono. Sono dinamici, hanno l'idea", le parole del direttore del Corriere dello Sport.