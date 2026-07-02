Come annunciato dall'Inter sul proprio sito, Massimo Tarantino sarà il direttore responsabile del Settore Giovanile nerazzurro fino al 2028. "Il Club rivolge a Massimo Tarantino i propri auguri per il proseguimento di questo percorso in nerazzurro, costruito su risultati sportivi importanti e sulla crescita individuale e umana dei giovani calciatori del vivaio interista", si legge in calce alla nota ufficiale della società di Viale della Liberazione.