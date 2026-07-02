Come annunciato dall'Inter sul proprio sito, Massimo Tarantino sarà il direttore responsabile del Settore Giovanile nerazzurro fino al 2028. "Il Club rivolge a Massimo Tarantino i propri auguri per il proseguimento di questo percorso in nerazzurro, costruito su risultati sportivi importanti e sulla crescita individuale e umana dei giovani calciatori del vivaio interista", si legge in calce alla nota ufficiale della società di Viale della Liberazione.
Sezione: Focus / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 15:25
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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