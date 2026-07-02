Appuntamento quotidiano con il tg di Sportmediaset delle 13 e appuntamento con il punto sul mercato dell'Inter. Per quanto riguarda il ruolo di esterno destro, Anan Khalaili va considerato come un obiettivo concreto. Sono in corso in questi giorni frequenti contatti con gli agenti del giocatore classe 2004 e con l'Union Saint-Gilloise, proprietario del cartellino. Si cerca di migliorare l'offerta del Napoli sotto ogni punto di vista, sia lato club sia lato calciatore. Napoli che deve vendere ed è al momento impantanato. L'Inter può presentare un'offerta concreta, sfruttando il tesoretto rimasto dal mancato arrivo di Marco Palestra.

Intreccio difensivo

Per quanto concerne la difesa, c'è un intreccio di mercato con il Como, Il duello finora è stato su Trevoh Chalobah, anche se ultimamente i lariani si stanno defilando e stanno spostando il proprio mirino su Oumar Solet, ormai da considerare un ex obiettivo nerazzurro. In caso di uscita di scena del Como per il classe '99 inglese la strada sarebbe più libera, anche il Chelsea chiede 30-35 milioni. In Viale della Liberazione proveranno a strappare un prezzo più basso.