Momento delicato per Hakan Çalhanoğlu. Secondo quanto riferito dal giornalista Mehmet Arslan su Libre Sports, il centrocampista dell'Inter starebbe attraversando un difficile periodo psicologico dopo le recenti prestazioni con la nazionale turca e le numerose critiche ricevute.

Cosa accade al centrocampista dell'Inter

Stando alle indiscrezioni, il capitano della Turchia si sarebbe completamente isolato, spegnendo i telefoni e interrompendo ogni contatto, non solo con l'ambiente calcistico ma anche con le persone a lui più vicine. Alla base di questa scelta il carico fisico e mentale accumulato nel corso della stagione, aggravato dalla pressione legata al ruolo di capitano e dagli attacchi ricevuti sui social.



L'Inter starebbe seguendo con attenzione la situazione, rispettando la volontà del giocatore di prendersi una pausa dalla comunicazione e concedendogli il tempo necessario per recuperare sul piano psicologico. Al momento non è chiaro quando il giocatore deciderà di rompere il silenzio.