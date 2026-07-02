Lionel Scaloni si prepara a vivere una notte speciale. La sfida tra Argentina e Capo Verde, valida per i sedicesimi di finale del Mondiale, sarà infatti la sua centesima partita alla guida dell'Albiceleste. Il commissario tecnico conosce bene il peso delle gare da dentro o fuori, vissute prima da giocatore, poi da collaboratore e infine da allenatore. Alla vigilia, però, ha chiesto massima attenzione contro una nazionale che ha già dimostrato di meritare il palcoscenico iridato.

"Capo Verde è un buon avversario"

Scaloni ha analizzato così la squadra africana: "È una squadra che non ha perso e che in alcune partite, come contro l'Arabia Saudita, avrebbe anche meritato di vincere. In altre ha sofferto di più, ma si è difesa bene e riparte con qualità. Non ci sorprende: è un buon avversario e non è lì per caso."

Il sostegno dei tifosi a Miami

Il ct argentino ha poi parlato del grande appoggio che la Selección avrà a Miami. "Da quando lavoro in Nazionale, il sostegno dei tifosi è sempre stato un plus per i giocatori. Non lo viviamo come una pressione, ma come una spinta. Speriamo che possano sostenerci in una partita difficile e che si divertano. Proveremo a regalare loro una gioia."

"Non mi preoccupano i gol"

Infine, Scaloni ha risposto anche sul peso realizzativo di Lionel Messi. "Ha segnato lui, ma abbiamo avuto occasioni anche con altri giocatori. Il gol di Lautaro aiuta, perché è un attaccante importante per la squadra. Mi piacerebbe che segnassero tutti, ma finché creiamo occasioni è un segnale positivo. Proveremo a segnare tanto con Lautaro quanto con Julian", ha concluso.