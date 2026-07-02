Lionel Scaloni si prepara a vivere una notte speciale. La sfida tra Argentina e Capo Verde, valida per i sedicesimi di finale del Mondiale, sarà infatti la sua centesima partita alla guida dell'Albiceleste. Il commissario tecnico conosce bene il peso delle gare da dentro o fuori, vissute prima da giocatore, poi da collaboratore e infine da allenatore. Alla vigilia, però, ha chiesto massima attenzione contro una nazionale che ha già dimostrato di meritare il palcoscenico iridato.
"Capo Verde è un buon avversario"
Scaloni ha analizzato così la squadra africana: "È una squadra che non ha perso e che in alcune partite, come contro l'Arabia Saudita, avrebbe anche meritato di vincere. In altre ha sofferto di più, ma si è difesa bene e riparte con qualità. Non ci sorprende: è un buon avversario e non è lì per caso."
Il sostegno dei tifosi a Miami
Il ct argentino ha poi parlato del grande appoggio che la Selección avrà a Miami. "Da quando lavoro in Nazionale, il sostegno dei tifosi è sempre stato un plus per i giocatori. Non lo viviamo come una pressione, ma come una spinta. Speriamo che possano sostenerci in una partita difficile e che si divertano. Proveremo a regalare loro una gioia."
"Non mi preoccupano i gol"
Infine, Scaloni ha risposto anche sul peso realizzativo di Lionel Messi. "Ha segnato lui, ma abbiamo avuto occasioni anche con altri giocatori. Il gol di Lautaro aiuta, perché è un attaccante importante per la squadra. Mi piacerebbe che segnassero tutti, ma finché creiamo occasioni è un segnale positivo. Proveremo a segnare tanto con Lautaro quanto con Julian", ha concluso.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 23:32 Inter, accordo per Anan Khalaili: le cifra. Poi l'offerta all'USG
- 23:26 Sky - Khalaili, l'Inter avanza con forza. Riflessioni su Chalobah: la richiesta del Chelsea
- 23:15 Romano: "Khalaili, impasse Napoli. E l'Inter va avanti forte"
- 23:05 Mondiale, la Spagna si prende di forza gli ottavi: netto 3-0 all'Austria
- 23:00 Zola: "Palestra? Premier più ricca, magari può essere un beneficio per lui"
- 22:57 Milito a Sky: "Chivu ha fatto benissimo, non avevo dubbi"
- 22:46 L'Accademia Internazionale Calcio riaccoglie i fratelli Stankovic
- 22:33 Milito esalta Lautaro: "Straordinario, sapete che ho un debole per lui"
- 22:18 Palestra-Chelsea, i retroscena dell'accordo e la volontà di Xabi Alonso
- 22:04 Ascoli, il DS Patti: "De Pieri ragazzo interessante, con l'Inter ottimo rapporto"
- 21:49 Argentina, Scaloni: "Il gol di Lautaro è importante, vorrei segnassimo tutti"
- 21:34 Malagò: "Gettate le basi per il rilancio del calcio italiano"
- 21:19 Il Napoli Women l'anno prossimo ripartirà da -4 in classifica
- 21:06 Portogallo-Croazia, allerta meteo per caldo estremo e rischio temporali
- 20:52 Monza, testa al mercato per il ritorno in A: alla prima giornata c'è l'Inter
- 20:38 ANSA - Bastoni non andrà in Procura, c'è la conferma del legale
- 20:24 Seba Esposito spegne le candeline. E attende la prossima destinazione
- 20:10 UFFICIALE - Hillary Diaz via a titolo definitivo: va al Paris FC
- 19:55 UFFICIALE - Franco Carboni al Parma: "Ci tenevo davvero tanto"
- 19:41 Sky - L'Inter balza in pole per Khalaili, rallentamento del Napoli
- 19:27 Romano: "Zero dubbi su Provedel, pista Kepa mai concreta"
- 19:25 Sky - Chiusa l'operazione Provedel: arriva dalla Lazio per 3 milioni
- 19:10 Inchiesta escort, ascoltati in Procura come testimoni Bonifazi e Daniel Maldini
- 18:55 VIDEO FcIN - L'agente di Berenbruch e Cambiaso nella sede dell'Inter
- 18:40 De Pieri vicino all'Ascoli: trattativa ai dettagli. Le modalità
- 18:25 TMW - Newcastle, dopo Tonali occhi anche su Frattesi e Fagioli
- 18:10 Cavani lascia il Boca Juniors: addio a 39 anni, ma il ritiro può aspettare
- 17:56 L'agenzia di Di Gregorio attacca la Juve, il portiere: "Onorerò la maglia"
- 17:42 UFFICIALE - Man. City., ecco Anderson. Il Forest ora vira su Frattesi?
- 17:28 Atalanta U23, un ex Inter candidato per sostituire Bocchetti
- 17:24 Como, ufficiali due nuovi acquisti per Fabregas
- 17:10 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 16:56 Europeo U19, l'Italia rallenta: 0-0 con la Croazia. In campo tutti gli interisti convocati
- 16:42 Quel Massolin di 'segni' che vien dall'Emilia Romagna...
- 16:28 From UK - Kepa lascia l'Arsenal e piace all'Inter, Sommer il sostituto?
- 16:14 In Germania - Bisseck avrà un posto nella Nazionale tedesca
- 16:00 TRAMONTANA: "Ecco cosa PENSO su BASTONI. MERCATO? Sono ancora CONFUSO. Su CHALOBAH e PERISIC dico.."
- 15:45 Dalla Turchia - Calhanoglu si isola dopo le critiche: l'Inter monitora la situazione
- 15:35 Lazaro riparte dagli Emirati: l'ex Inter firma con l'Al-Ain dopo l'addio al Torino
- 15:28 UFFICIALE - Fulvio Pea torna all'Inter, il comunicato: ecco di cosa si occuperà
- 15:25 UFFICIALE - Inter, Tarantino direttore responsabile del Settore giovanile fino al 2028
- 15:15 Corvino: "Palestra una stagione buona al Cagliari, è un azzardo a quelle cifre"
- 15:01 Argentina-Capo Verde, Lautaro avanti nel ballottaggio con Julian
- 14:50 Euro U19, l'Italia va caccia del bis contro la Croazia: tre nerazzurri titolari
- 14:35 Sky - Oristanio al Torino, è fatta: la formula dell'affare. L'Inter osserva
- 14:21 Domani Svizzera-Algeria, Yakin: "Ci vorrà la giusta disciplina in difesa"
- 14:07 Sei anni fa l'arrivo di Hakimi. E oggi l'Inter può riprovarci con Khalaili
- 13:52 SM - Khalaili, Inter pronta all'affondo. Intreccio con il Como in difesa
- 13:39 Portogallo-Croazia, Dalic sicuro: "La gara si deciderà a centrocampo"
- 13:25 Moratti: "Mi riconosco poco in questo calcio, ma non è un'involuzione"
- 13:11 Milito: "Vorrei rivivere il Triplete, è stato l'anno più importante della mia carriera"
- 12:55 Thuram ancora ai box: ha saltato anche l'allenamento post Francia-Svezia
- 12:41 Inter, fatta per il rinnovo del classe 2008 Cristian Breda: i dettagli
- 12:27 Il Chelsea offrirebbe Chalobah al Crystal Palace in cambio di Lacroix
- 12:14 Ausilio: "Il calciomercato è lavoro e fatica. Lautaro? Vi racconto un aneddoto"
- 12:00 videoBASTONI non va dai PM, l'INTER non rischia nulla. E il CLUB ha già detto al ragazzo che...
- 11:55 Curtis Jones, aumentano le possibilità di una permanenza al Liverpool
- 11:43 Un nuovo Zanetti all'Inter? Tomas verso i nerazzurri: "A 14 anni è già un atleta"
- 11:32 Belgio-Senegal, Lukaku non calcia il rigore decisivo. Poi spiega il motivo
- 11:01 Inter, in arrivo la prima proposta ufficiale per Khalaili all'USG
- 10:46 Collovati: "Per l'Inter pochi acquisti ma appropriati"
- 10:32 Caso Bastoni, nuova chat con il factotum della Ma.De
- 10:18 Dopo Grosso e Carnevali, il Sassuolo saluta Bigica. L'Inter lo attende
- 10:04 La Repubblica - Oaktree-RedBird, derby lombardo nel basket
- 09:50 Inter-Chalobah, contatti diretti. Offerto un terzino dalla Premier, ma priorità a Khalaili
- 09:36 GdS - Conte ct con l'aiuto della Serie A: verso un quadriennale
- 09:22 Provedel, non c'è ancora accordo. L'Inter ora guarda all'estero
- 09:08 CdS - Mkhitaryan-Inter per un altro anno: decisivo il colloquio con Chivu
- 08:54 TS - E se il budget di Palestra andasse in difesa? Il punto in casa Inter
- 08:40 Vieri: "Scudetto? Sarà ancora Inter-Napoli. Mancini o Conte ct? Dico che..."