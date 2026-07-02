Christian Vieri parla alla Gazzetta dello Sport in un'intervista tra Mondiale (che sta seguendo dal vivo per vari impegni assunti con la Fifa negli Stati Uniti) e prossimo campionato italiano, in cui l'Inter partirà da campione in carica, con l'intento di difendere il titolo.

Spagna-Austria, Portogallo-Croazia, Argentina-Capo Verde. Chi può andare fuori?

«L'Argentina con Capo Verde non perde mai. Oltre a Messi, ha Lautaro e Alvarez, che per me sono due dei primi cinque attaccanti. E poi è dura farle gol: per me può tornare in finale. La Spagna invece credo farà fatica con l'Austria. Portogallo-Croazia è una partita difficilissima ma il Portogallo è più completo>>.

Un po' di Italia. Chivu si è meritato il rinnovo?

«Molto, ha dimostrato di essere all'altezza».

Rivincerà?

«O vince l'Inter o vince il Napoli. Il Napoli è fortissimo e Allegri farà molto bene».

In Nazionale, Conte o Mancini?

«Sono due bravi, seri: chiunque prendi, va bene. Il problema vero non sono loro>>.

E quale sarebbe?

«Fare le riforme. Bisogna rifare tutto e questo vuol dire mandare via le persone, decidere, fare il pugno duro. In Italia basiamo tutto su moviola e allenatori, siamo piccolini...».