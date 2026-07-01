La cessione di Eduardo Camavinga al Manchester City, con la benedizione di José Mourinho, non del tutto convinto dalle prestazioni del francese nelle ultime stagioni al Bernabeu, potrebbe aprire nuovi scenari di mercato per il Real Madrid. Che, con gli eventuali soldi incassati, concentrerebbe i suoi sforzi economici su due acquisti per completare una campagna trasferimenti già scoppiettante: secondo lo Special One, mancano un tassello a centrocampo e uno in difesa, con Alessandro Bastoni individuato come prima opzione per rinforzare il reparto arretrato.

Il club di Florentino Perez, che ha offerto il giocatore ai Citizens, si aspetta di intascare una cifra considerevole dalla potenziale uscita del francese, visto che chi compra non ha avuto problemi a mettere sul piatto 135 milioni di euro per provare ad assicurarsi Elliot Anderson dal Nottingham Forest. Nel frattempo, inoltre, gli inglesi hanno provato a inserirsi pure nella corsa costosissima a Sandro Tonali, risoltasi proprio in queste ore in favore del Tottenham che, grazie a un'offerta da 100 milioni di sterline, è riuscito ad ingaggiare l'ex Milan dal Newcastle. Lo riporta Marca.