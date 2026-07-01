La Gazzetta dello Sport torna sulla vicenda riguardante Alessandro Bastoni, da ieri indagato per prostituzione minorile e che verrà ascoltato venerdì. La posizione è tutta da chiarire. Nelle chat si legge che la ragazza avrebbe scritto, attorno alle 4 del mattino, un messaggio al pr Antonio Salomone da casa di Bastoni: «Dormo qui e domani mi riaccompagnano a casa». La ragazza avrebbe avuto 17 anni all'epoca dei fatti. Anche il pr è accusato di prostituzione minorile.

"In tutto questo la vicenda Bastoni andrà chiarita. La ragazza, sentita come teste, avrebbe confermato di essere stata a casa del calciatore, negando di aver avuto un rapporto sessuale con lui. Saranno gli ulteriori accertamenti e l'interrogatorio di venerdì a consentire alla Procura di verificare quanto ricostruito".

Nel frattempo il legale del giocatore ha dichiarato: «Non so se parleremo, è una convocazione al buio. Il mio assistito è molto scosso. Posso escludere che abbia mai avuto rapporti a pagamento, tanto meno con minorenni». Come si legge ancora sulla rosea, "se le ragazze fossero state maggiorenni ai giocatori non sarebbe contestato alcun reato. Le audizioni dovrebbero tenersi entro la prossima settimana: e potrebbero non essere le uniche", mentre "dal punto di vista sportivo, il procuratore federale Chinè chiederà gli atti alla Procura, ma se si accerterà che i fatti siano stati compiuti in un contesto lontano dal calcio, è difficile vengano presi provvedimenti. La vicenda potrebbe destabilizzare il ragazzo, ma a livello sportivo l'Inter può dirsi serena".