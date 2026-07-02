Alessandro Bastoni non si presenterà davanti ai pm. Il difensore nerazzurro, a seguito della convocazione in merito all'indagine della Procura di Milano sulla prostituzione minorile, ha deciso la sua strategia legale e oggi la comunicherà agli inquirenti.

La ragazza in questione ha già escluso di aver avuto rapporti con Bastoni e di essere stata pagata. I fatti risalgono al luglio 2020, in piena pandemia Covid.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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