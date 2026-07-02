Il Belgio riprende per i capelli una partita che a 4' dalla fine sembrava chiusa e passa clamorosamente agli ottavi ribaltando il Senegal da 2-0 a 2-2 nei tempi regolamentari e passando 3-2 su rigore al 124'.
Gioca meglio il Senegal che sorprende il Belgio per velocità e intraprendenza e passa meritatamente in vantaggio con Diarra al 25'. Primo tempo chiuso avanti e ripresa che si apre anche col raddoppio di Sarr che controlla bene un lungo lancio e fa secco Courtois con una gran botta. Africani che sembrano padroni della partita, Belgio nervoso e involuto che non riesce quasi mai a rendersi pericoloso. Serve una scintilla che arriva quando tutto sembra ormai compromesso, all'86' con Lukaku, entrato nel secondo tempo e che ravviva i suoi. Il Belgio ora ci crede, passano solo 3 minuti e Tielemans di testa anticipa una imperfetta uscita di Diaw. Pareggio incredibile e quasi insperato che manda tutti ai supplementari.
Anche nei supplementari Senegal più pericoloso ma Lukebakio colpisce una traversa al 117'. Ma nell'occasione Camara colpisce Tielemans in area, lunga revisione al Var ma l'arbitro alla fine decide per il tocco sull'avversario anche se la situazione resta dubbia: entrambi allungano la gamba per arrivare sul pallone. Calcia Tielemans che completa la rimonta: 3-2 e Belgio agli ottavi.
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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