Gaetano Oristanio è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club granata ha raggiunto l'intesa con il Venezia per il trasferimento del trequartista lucano che arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le visite mediche sono previste tra lunedì e martedì, ultimo passo prima dell'ufficialità

Inter spettatrice interessata

L'operazione viene seguita con attenzione anche dall'Inter che conserva il 40% sulla futura rivendita del calciatore. Tuttavia, trattandosi di un trasferimento in prestito, il club nerazzurro non incasserà alcuna cifra nell'immediato.

L'eventuale introito scatterà soltanto nel caso in cui il Torino eserciti il diritto di riscatto al termine della stagione, generando così una plusvalenza dalla cessione definitiva del giocatore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro dal 2016 al 2021. In Italia ha già vestito in Serie A le maglie di Cagliari, Venezia e Parma.