Sono 26 della nazionale italiana Under 20 che si ritroveranno a Coverciano, martedì 18 agosto, per un raduno che aprirà ufficialmente il percorso di avvicinamento al Mondiale di categoria. Saranno tre giorni di sedute di allenamento al Centro Tecnico Federale, fino a giovedì 20 agosto, per iniziare a proiettarsi mentalmente verso la Polonia, dove dal 5 settembre si disputerà il Mondiale di categoria. 

Dopo questo stage le Azzurrine si ritroveranno quindi a Novarello, per un nuovo raduno che prevederà anche la sfida amichevole con il Portogallo, in programma per mercoledì 26 agosto alle ore 11 di mattina: sarà l’ultima sfida prima della diramazione della lista con le ventuno convocate per la Coppa del Mondo. 

L’elenco delle convocate di Nicola Matteucci: 

Portieri: Elena Belli (Inter), Erika Di Nallo (Vicenza), Lavinia Tornaghi (Milan);
Difensori: Carolina Bertora (Arezzo), Martina Bressan (Inter), Martina Cocino (Aarau), Lidia Consolini (Inter), Azzurra Gallo (Tolosa), Emma Lombardi (Fiorentina), Cristina Minuscoli (Parma), Martina Tosello (Cesena), Caterina Venturelli (Sassuolo), Sofia Verrini (Inter);
Centrocampiste: Giada Catena (Res Donna Roma), Martina Cherubini (Daytona State), Maya Cherubini (Fiorentina), Jessica Ciano (Cesena), Paola Fadda (Sassuolo), Manuela Sciabica (Lazio), Sofia Testa (Ternana Women), Marta Zamboni (Como Women);
Attaccanti: Karen Appiah (Cesena), Giada Pellegrino Cimò (Roma), Giulia Galli (Roma), Carolina Tironi (Genoa), Rosanna Ventriglia (Ternana Women).

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 06 agosto 2026 alle 19:16 / Fonte: figc.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.