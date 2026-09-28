Anche il Corriere dello Sport rilancia il nome di Matteo Darmian come possibile sostituto di Emil Holm per il Bologna. Il giocatore svincolatosi in estate dall'Inter è uno dei nomi valutati dalla dirigenza rossoblu qualora il difensore svedese infortunatosi in Nations League fosse costretto all'intervento chirurgico a seguito della lesione muscolare rimediata nella gara contro la Romania. Nonostante l’età, secondo il quotidiano Darmian, per esperienza e duttilità, rappresenterebbe una soluzione per tamponare l’emergenza nel ruolo.

L’ex Inter che a dicembre compirà 37 anni, può giocare infatti da esterno e da difensore nella linea a tre, caratteristiche particolarmente interessanti per il sistema del nuovo tecnico felsineo Raffaele Palladino.