L’Inter torna a guardare con attenzione ad André Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli, in scadenza nel giugno 2027, è infatti al centro di una trattativa per il rinnovo che al momento non sembra semplice. Come scrive Tuttosport, i primi contatti tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l’agente Maxime Nana non avrebbero prodotto passi avanti significativi. Il nodo principale riguarda l’ingaggio: Anguissa percepisce attualmente 3,6 milioni di euro, ma per prolungare avrebbe chiesto circa 6 milioni a stagione. Dal Napoli è arrivato anche un messaggio piuttosto chiaro. Manna ha spiegato che "se troveremo un accordo, bene, altrimenti saremo pronti a separarci".

L’Inter lo segue da tempo

Quello nerazzurro non è un interesse nato oggi. L’Inter aveva già monitorato Anguissa ai tempi del Marsiglia e aveva poi riaperto il dossier nel 2025, quando il contratto del camerunese col Napoli sembrava poter diventare un’occasione. Allora il club partenopeo esercitò l’opzione per prolungare l’accordo fino al 2027. Ora, però, lo scenario è cambiato.

Perché Anguissa può diventare un obiettivo dell’Inter

A fine stagione il centrocampo nerazzurro potrebbe subire diversi cambiamenti. Mkhitaryan è destinato a salutare, mentre il futuro di Calhanoglu resta ancora da definire. L’Inter potrebbe quindi tornare sul mercato per cercare quel centrocampista fisico e strutturato inseguito già nelle ultime sessioni. Tra i profili seguiti resta anche Koné della Roma, ma la sua valutazione rischia di diventare molto elevata. Anguissa potrebbe invece trasformarsi in un’opportunità differente, soprattutto qualora la rottura con il Napoli diventasse definitiva. Oaktree ha già dimostrato di non escludere l’arrivo di giocatori esperti a parametro zero, purché ritenuti funzionali al progetto. Resta però il problema dell’ingaggio: la richiesta da 6 milioni è importante e potrebbe rappresentare un ostacolo.

Possibile derby Inter-Milan per Anguissa

Sul camerunese non c’è soltanto l’Inter. Anche il Milan starebbe seguendo l’evoluzione della situazione e sullo sfondo potrebbe esserci anche la Juventus. Per questo, se il rinnovo col Napoli dovesse definitivamente saltare, Anguissa potrebbe trasformarsi in uno dei nomi più caldi del prossimo mercato, con Milano pronta a diventare teatro di un nuovo derby fuori dal campo.