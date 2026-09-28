Con l'arrivo della sosta per le nazionali c'è tutto il tempo per analizzare i numeri e le statistiche. Ed è quanto hanno fatto i colleghi di Transfermarkt, aggiornando i valori di mercato nei vari ruoli. Tra questi anche quelli relativi al centrocampo. Nella top ten dei centrocampisti centrali più preziosi della Serie A troviamo al sesto posto Curtis Jones (valore di 35 mln), preceduto da Ederson e McTominay. Sul podio troviamo ben due calciatori dell'Inter: al terzo Petar Sucic (45 milioni), al secondo posto Barella (50 mln), che è stato scavalcato da poco da Manu Koné.