Con l'arrivo della sosta per le nazionali c'è tutto il tempo per analizzare i numeri e le statistiche. Ed è quanto hanno fatto i colleghi di Transfermarkt, aggiornando i valori di mercato nei vari ruoli. Tra questi anche quelli relativi al centrocampo. Nella top ten dei centrocampisti centrali più preziosi della Serie A troviamo al sesto posto Curtis Jones (valore di 35 mln), preceduto da Ederson e McTominay. Sul podio troviamo ben due calciatori dell'Inter: al terzo Petar Sucic (45 milioni), al secondo posto Barella (50 mln), che è stato scavalcato da poco da Manu Koné.

Sezione: Focus / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 15:02
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione