A ranghi ovviamente ridotti, l'Inter comincia a lavorare in vista della sfida contro il Parma. Dopo un’intera settimana di riposo concessa da Cristian Chivu, gli interisti che non sono stati convocati dalle proprie Nazionali si ritrovano oggi ad Appiano Gentile. In vista del match contro i ducali, Chivu avrà recuperato praticamente tutti gli infortunati: da Hakan Calhanoglu (dopo il risentimento muscolare all’adduttore destro) a Federico Dimarco (rientrato lunedì scorso da Coverciano), passando soprattutto per Djed Spence, che ancora deve esordire in nerazzurro.

Maggiore cautela, e qualche dubbio in più sul fatto di rivederlo subito in campo a fine sosta, su John Stones, le cui condizioni comunque vengono monitorate quotidianamente.

Sezione: Focus / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 08:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.