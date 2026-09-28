Roberto Donadoni commenta rattristato nel corso di 'Radio Anch'io-Sport' il gesto vandalico col quale è stato oltraggiato il murale di Franco Baresi: "Questa notizia mi addolora davvero molto, non c'è limite alla stupidità, alla maleducazione e all'ignoranza. Quando capitano queste situazioni rimango indignato, ma allo stesso tempo ritengo talmente vile e di basso livello queste azioni che sono un male che infarcisce il mondo di oggi e non solo dello sport". Prosegue l'ex CT azzurro: "Oggi la maleducazione la fa da protagonista e dipende anche da noi dare esempi positivi, oggi si guarda troppo alle frivolezze e poco alle cose che contano. Giocatori come Baresi o Sandro Mazzola hanno dato un grande esempio e vedere gente fare questi gesti mi fa sorridere per la loro pochezza".

Donadoni ha anche parlato della corsa per il campionato: "L’Inter, come potenziale, è indiscutibilmente la favorita, è la squadra che dà più la sensazione di essere un gruppo più che consolidato, che ha la forza di ribaltare le partite. La Roma sta dimostrando di aver recepito la filosofia del proprio allenatore in un ambiente come quello romano che non è facile e la Lazio sta facendo bene anche lei. Siamo all’inizio, c’è molta strada da fare ma l’Inter è la favorita”.