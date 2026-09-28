Yann Bisseck e Pio Esposito, ultime mosse da direttore sportivo di Piero Ausilio, sono solo i primi di una lista che terrà occupato il direttore sportivo fresco di nomina Dario Baccin, ovvero quella del dossier rinnovi di contratto. Lo ricorda il Corriere dello Sport, sottolineando come Baccin conosca comunque alla perfezione le singole situazioni e ha concordato una linea con il presidente Beppe Marotta e i vertici di Oaktree al fine di salvaguardare il binomio vincente sostenibilità-competitività. Prossimo nome sul quale si lavorerà è quello di Hakan Calhanoglu, che andrà in scadenza a giugno e che potrebbe decidere di tentare finalmente l'avventura in Turchia, dove hanno tanti argomenti soprattutto economici per convincere il giocatore. Ipotesi che però in Viale della Liberazione proveranno a scongiurare, tenendo conto dell’importanza del ragazzo per il gioco di Cristian Chivu. L'approccio sarà prudente, anche in virtù dei continui infortuni: l'Inter parlerà con il procuratore Gordon Stipic sperando di poter raggiungere un compromesso sulla durata dell’eventuale rinnovo e sul nuovo ingaggio.
Cambio di rotta
In casa Inter, comunque, si aprirà una stagione all'insegna di una nuova politica che prevede la possibilità di avvicinarsi alle richieste dei vari giocatori, ma provando a tenere più bassa possibile la base e legando sempre di più i premi al rendimento individuale e di squadra. L’Inter non vuole imporsi paletti particolari, ma il riconoscimento di certe cifre passerà inevitabilmente dai risultati, soprattutto in Champions League, fonte primaria di ricavi. Il discorso vale anche per Federico Dimarco, che spera di poter ricevere una gratificazione importante per quello che sarà l'ultimo contratto di peso della sua carriera. Il pensiero stupendo è quello di arrivare ai 6 milioni di euro di ingaggio, legandosi così a vita ai colori che ha sempre amato. Una clausola presente nel vecchio accordo ha permesso all’Inter di prolungare intanto il contratto del numero 32 fino al 2028, in attesa di nuovi scenari. Lo stesso orizzonte di Carlos Augusto, il cui entourage attende una chiamata. Risolte queste tre questioni, si passerà al blocco di elementi con scadenza 2028, che vede tra gli altri Alessandro Bastoni, Marcus Thuram e Manuel Akanji. Toccherà anche prendere una decisione su Piotr Zielinski, Benjamin Pavard e John Stones.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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