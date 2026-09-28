Il buon vecchio parametro zero, che fino alla firma di John Stones qualcuno credeva che fosse stato definitivamente accantonato dalle strategie di mercato dell'Inter, potrebbe tornare in auge nei prossimi mesi. Come sottolinea Tuttosport, infatti, in Viale della Liberazione, così come in altre sedi italiane e non, stanno seguendo con attenzione gli sviluppi della trattativa per il rinnovo fra Napoli ed entourage di Zambo Anguissa, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2027 e al momento non sembrano esserci margini per un rinnovo.

L’Inter osserva la situazione e nei prossimi mesi valuterà pro e contro di un’eventuale offerta se il camerunese, come sembra attualmente, dovesse separarsi dal Napoli nel 2027 (il direttore sportivo Giovanni Manna, prima della partita di Firenze, non sembrava così possibilista). Classe '95, Anguissa garantirebbe fisicità, corsa ed esperienza a un centrocampo già abbastanza eterogeneo e di qualità.

Tra l'altro, che il centrocampista piaccia in casa Inter lo conferma un retroscena dello scorso maggio a cura di AreaNapoli.it, quando prima di fiondarsi con decisione su Curtis Jones i nerazzurri avevano fatto un sondaggio con il Napoli proprio per il camerunese, ottenendo una risposta negativa.