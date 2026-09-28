Si corre poco e male. È un ritornello che ascoltiamo da qualche anno e al quale normamente si dà poco peso soprattutto quando ci confiniamo nel nostro orticello pallonaro. Poi, però, basta confrontarsi a livello europeo e anche con la Nazionale (ma non solo) si paga dazio. Come evidenzia Il Messaggero, secondo uno studio del sito Sofascore, in Serie A solo 6 squadre su 20 superano in media la soglia dei 100 km percorsi a partita. Poi ci sono picchi co-me quello della Lazio di Gattuso contro il Milan e l’Udinese ma sono delle eccezioni. E in tal senso il paragone con gli altri tornei europei è avvilente: in Premier League sono 20 su 20, in Francia 18 su 18, in Bundesliga 16 su 18 (89%) e nella Liga 15 su 20 (75%).

Che poi, anche all’interno di questo contesto, le differenze sono notevoli. Vi ricordate di Juventus-Milan alla terza giornata? Ecco, provate a paragonarla con Roma-Inter prima della pausa per l’impegno delle na- zionali. Il problema è che quella tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella di Cristian Chivu è stato un unicum. E non è un caso che alla fine la partita abbia lasciato un segno: da tre calciatori giallorossi che hanno preferito non raggiungere le rispettive selezioni per acciacchi vari ad altri che hanno chiuso la gara in pre- da ai crampi, senza contare chi ha alzato bandiera bianca durante il match (Leonardo Balerdi e Mario Hermoso). E ci riferiamo all’allenatore che oggi in Italia è una linea guida e un esempio da seguire per tutti.