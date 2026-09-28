Un gioco e nulla più quello di Sportmediaset a cui ha partecipato Emiliano Viviano, ex portiere e oggi opinionista per il broadcaster. E da ex portiere a Viviano è stato chiesto di unire le qualità dei pari ruolo in forza alle big della Serie A per creare virtualmente il numero uno perfetto. Quando è toccato a Pepo Martinez, lo spagnolo è stato scelto per la comunicazione.

E quando a Viviano è stato chiesto se l'Inter ha fatto bene ad affidargli la difesa dei pali, ecco la sua risposta: "Penso di sì, certo se potevi avere un top top top nel ruolo magari ci pensavi. Ma non essendoci questa possibilità tanto valeva provare con un ragazzo che ha sempre fatto bene quando chiamato in causa, al netto degli errori con l'Udinese e il Real Madrid".