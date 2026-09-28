Un gioco e nulla più quello di Sportmediaset a cui ha partecipato Emiliano Viviano, ex portiere e oggi opinionista per il broadcaster. E da ex portiere a Viviano è stato chiesto di unire le qualità dei pari ruolo in forza alle big della Serie A per creare virtualmente il numero uno perfetto. Quando è toccato a Pepo Martinez, lo spagnolo è stato scelto per la comunicazione.

E quando a Viviano è stato chiesto se l'Inter ha fatto bene ad affidargli la difesa dei pali, ecco la sua risposta: "Penso di sì, certo se potevi avere un top top top nel ruolo magari ci pensavi. Ma non essendoci questa possibilità tanto valeva provare con un ragazzo che ha sempre fatto bene quando chiamato in causa, al netto degli errori con l'Udinese e il Real Madrid".

Sezione: News / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 15:30
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.