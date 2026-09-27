Alla vigilia di Turchia-Italia ha parlato in conferenza stampa il CT Roberto Mancini. L'allenatore azzurro ha iniziato parlando della scelta di lasciare in Italia dieci giocatori, tra cui Nicolò Barella: "Ho lasciato a Coverciano dieci giocatori, perché lo avevamo già stabilito. Questa è una trasferta lunga ed era inutile portare tutti".

Mancini: "Bastoni? Tutto normale"

Su Alessandro Bastoni invece ha detto: "Sta bene e non ha nessun problema fisico. Mi sembra che sia tutto normale". Contro il Belgio il difensore dell'Inter era squalificato dopo il rosso contro la Bosnia. Tornerà quindi a disposizione per la partita di Bursa. Poi Mancini, ex allenatore del Manchester City tra le altre, ha parlato anche della questione che riguarda il club: "Non credo che il Manchester City sia stato giudicato colpevole, anzi. Non è un problema che riguarda me, ma non è una cosa nuova. Il Manchester City non è colpevole e sul doppio contratto non è un problema mio".

Infine, sui fischi dell'Olimpico, Mancini è stato ancora una volta netto: "Quando uno fa il tifoso ci può anche stare che fischi e sia deluso. Direi che è normale. Adesso dipenderà da noi, dai risultati di queste partite. Se saremo una bella squadra e vinceremo, il clima sarà diverso. Penso che adesso dobbiamo restare tranquilli e non agitarsi come sta accadendo".