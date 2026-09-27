Il campionato di Serie A Femminile può ufficialmente accogliere le ragazze dell'Inter Women, chiamate all'esordio in campionato contro la Fiorentina. In questo senso, le ragazze di Sassarini ospiteranno le gigliate presso l'Arena Civica di Milano. Di seguito sono riportate le scelte ufficiali della sfida: 

INTER (4-4-2): Rúnarsdóttir; Kullberg, Van Diemen, Milinković, Robustellini; Glionna; Santi, Magull, Le Bihan; Polli, Raphino. A disposizione: Forcinella, Andrés, Bugeja, Vilhjálmsdóttir, Garcia, Tomašević, Payne, Detruyer, Schough, Giudici, Bartoli, Cambiaghi. Allenatore: David Sassarini

FIORENTINA (3-4-2-1): Fiskerstrand; Correia, Bergsvand, Van Der Zanden; Woldvik, Severini, Cortes, Johansen; Bredgaard, Snerle; Chacon. A disposizione: Bettineschi, Bartalini, Tortelli, Trygvadottir, Hurtig, Orsi, Omarsdottir, Filangeri. Allenatore: Pablo Piñones-Arce

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 27 settembre 2026 alle 12:12
Autore: Carlo Alberto Gamba
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