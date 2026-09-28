Intervistato da VoetbalPrimeur, Aleksandar Stankovic ha rilevato particolari interessanti sull'amicizia con Ruben Van Bommel, figlio di Mark, tecnico del Belgio. Il centrocampista dell'Inter ha spiegato: "Avevamo otto anni quando ci siamo conosciuti per la prima volta. Abitavamo l'uno accanto all'altro e giocavamo nei giardini l'uno dell'altro", ha detto. Un legame che è nato quando i due bambini abitavano entrambi a Milano. Da un lato la rivalità sportiva dei due genitori, Dejan Stankovic e Mark Van Bommel, dall'altro la bellezza della condivisione del gioco di due bambini che hanno realizzato il sogno di diventare calciatori.

Sezione: News / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 16:54
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione