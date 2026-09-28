Scempio sul murale dedicato a Franco Baresi. Il disegno dedicato alla leggenda rossonera davanti Casa Milan è stato infatti vandalizzato con delle macchie di spray che hanno coperto volto e numero 6 sui calzoncini. Sul proprio profilo Instagram, Walter Zenga esprime tutta la sua indignazione: "Franco Baresi è stato un avversario, un compagno in Nazionale, un capitano e soprattutto un uomo che ha dato dignità al calcio italiano. Imbrattare la sua immagine non offende soltanto il Milan o i suoi tifosi. Offende la storia del nostro calcio e tutti quelli che sanno ancora cosa significhi la parola rispetto. Chi ha fatto questo non rappresenta nessuna tifoseria. Rappresenta soltanto se stesso e la propria miseria. Le maglie dividono. Il rispetto deve unirci. Sempre".