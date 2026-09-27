Zidane ha annunciato in conferenza stampa che ci saranno dei cambiamenti negli interpreti della Francia contro il Belgio: gara in programma domani sra. Secondo L'Equipe, l'interista Andy Diouf insidia Truffert, ma la novità più importante potrebbe arrivare in attacco, dove Doué dovrebbe prendere il posto di Dembelé nel tridente meraviglia con Olise e Barcola. Confermati in difesa Upamercano e Koundé, così come Rabiot a centrocampo. Dovrebbero essere titolari anche Cherki, Lacroix e Camavinga.