Zidane ha annunciato in conferenza stampa che ci saranno dei cambiamenti negli interpreti della Francia contro il Belgio: gara in programma domani sra. Secondo L'Equipe, l'interista Andy Diouf insidia Truffert, ma la novità più importante potrebbe arrivare in attacco, dove Doué dovrebbe prendere il posto di Dembelé nel tridente meraviglia con Olise e Barcola. Confermati in difesa Upamercano e Koundé, così come Rabiot a centrocampo. Dovrebbero essere titolari anche Cherki, Lacroix e Camavinga.
Sezione: Focus / Data: Dom 27 settembre 2026 alle 22:52
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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