Il Cies ha pubblicato una speciale classifica sull'impatto che hanno avuto finora i principali attaccanti Under 22 nel mondo, pnrendendo in considerazione 70 paesi: ebbene al primo posto c'è l'interista Pio Esposito. La classifica si basa su una serie di parametri che tengono conto dell'incidenza di gol, assist e supporto al gioco della squadra. Il nerazzurro ha conquistato un coefficiente di 84,2 su 100. Al secondo post Paris Brunner dell'AS Monaco a 81,3, terzo Ponomarenko della Dinamo Kiev. Si tratta dell'unico italiano in lista mentre della Serie A è presente anche Gustavo Varela del Monza, sesto con 78,8.

Sezione: Focus / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 16:25
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.