Un'edizione limitata che riunisce due brand che per 20 anni sono stati sempre l'uno a fianco dell'altro. Pirelli e FC Internazionale annunciano il lancio e la disponibilità nello store online nerazzurro del Pirelli x Inter Limited Edition Podium Cap, un cappello in edizione limitata che unisce il logo del famoso marchio di pneumatici e il biscione nerazzurro, con in bella vista il tricolore e la coccarda della Coppa Italia, per ricordare l'ultima trionfale stagione nerazzurra. E come testimonial senza tempo è stato scelto Danilo D'Ambrosio, uno che questi colori li conosce benissimo.

1908 pieces of unmistakable 𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒

Two icons bringing design and history together @Pirelli pic.twitter.com/92d8TwOZxk — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) September 28, 2026