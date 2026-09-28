Un'edizione limitata che riunisce due brand che per 20 anni sono stati sempre l'uno a fianco dell'altro. Pirelli e FC Internazionale annunciano il lancio e la disponibilità nello store online nerazzurro del Pirelli x Inter Limited Edition Podium Cap, un cappello in edizione limitata che unisce il logo del famoso marchio di pneumatici e il biscione nerazzurro, con in bella vista il tricolore e la coccarda della Coppa Italia, per ricordare l'ultima trionfale stagione nerazzurra. E come testimonial senza tempo è stato scelto Danilo D'Ambrosio, uno che questi colori li conosce benissimo.

Sezione: News / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 14:47
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.