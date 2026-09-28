Tocca di nuovo all'Italia stasera a Bursa scendere in campo contro la Turchia di Montella per la seconda giornata della UEFA Nations League. Ancora una volta sotto la lente di ingradimento le prestazioni degli interisti, nonostante il gruppo si sia parecchio ridotto.

Frattesi è della Lazio, Dimarco è infortunato e Barella è rimasto in Italia: possibili maglie da titolari per Bastoni e Pio Esposito.