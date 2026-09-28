Nel corso di un'intervista a Retesport, in cui ha parlato di Nazionale, di Roma e corsa Scudetto, l'ex attaccante Simone Tiribocchi, soprannominato il Tir per la sua forza fisica, ha espresso il proprio punto di vista sulla rincorsa al Tricolore, che a suo dire vede ancora i nerazzurri favoriti: “Lo scorso anno la Roma è partita bene ma tirava poco e segnava poco. Oggi è una squadra che produce e che lavora pienamente sui ritmi e il mood di Gasperini. Penso che l’Inter resti favorita e superiore, ha ragione Gasp, alla Roma mancano dei numeri in rosa, la Champions ora assorbirà tante energie, con il Real non potrai fare turnover".

"In questo momento la Roma può giocarsela ma alla lunga penso che i nerazzurri siano superiori e solo se dovessero perdere il campionato, come avvenuto negli scorsi anni, i giallorossi potrebbero approfittarne”, ha concluso Tiribocchi.

Sezione: News / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 16:12
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.