Torna a giocare Fabiano Santacroce: l'ex difensore del Napoli rimette gli scarpini a 40 anni per difendere i colori del Magma Napoli, club di Prima Categoria. Intanto, parlando alla Gazzetta dello Sport, Santacroce racconta qualche aneddoto legato ai suoi anni in Serie A, tra cui uno che riguarda Marco Materazzi: "In un contrasto in area, cademmo entrambi e mi colpì in pieno volto. Era il mio idolo, l’unico giocatore a cui avrei voluto chiedere la maglia. Non ci siamo mai più incontrati, ho ancora i segni della sua pedata", aggiunge ridendo.