L'Italia prepara la rimonta sulla Turchia. Non tanto a livello di campo quanto... di campi: i timori per i ritardi legati alle infrastrutture sono ormai alle spalle e, secondo il Corriere della Sera, il nostro Paese presenterà entro giovedì la lista degli stadi candidati all'organizzazione di Euro2032. Dalla quale potrebbero arrivare ancora un paio di sorprese in extremis: Roma con Pietralata e Bari con una candidatura forte che può diventare realtà. Per il resto, l'Allianz Stadium di Torino è già pronto; Milano indicherà il nuovo San Siro, Roma ha anche l’Olimpico e potrebbe rinunciare al Flaminio, mentre Napoli punta sul Maradona da riammodernare.

La lista include anche città come Salerno, Firenze, che è già avanti col progetto comunale, Cagliari e Genova, forse Bologna. Niente da fare per Udine, per via della capacità ridotta. C’è Lecce, ma alla fine le scelte della Figc potrebbero tenere conto anche della distribuzione sul territorio: Palermo è messo bene, anche grazie ai 300 milioni già messi sul tavolo da City Group per la nuova Favorita. I soldi non sono un dettaglio, ma non sono tutto: la capienza minima deve essere di 30 mila posti. Meglio, però, almeno 40 mila. La Turchia, che voleva correre da sola e che in passato ha provato due volte a candidarsi senza successo, rifarà l’Ataturk di Istanbul, teatro della finale Champions 2023 e nome forte per la finalissima. Il più bello è quello di Ankara: si chiama 19 maggio e ha la forma di un pallone.