I 50 anni di Francesco Totti equivalgono quasi a una festa nazionale per i tifosi della Roma, che restano legatissimi al Pupone nonostante abbia smesso con il calcio giocato ormai da anni. In questi giorni l'ex capitano giallorosso è tornato al centro della ribalta, anche per il suo ruolo societario nella Maxcima Roma, squadra di basket che ha esordito ieri (sconfitta contro Napoli). E approfittando del cinquantesimo compleanno il Corriere dello Sport si è fatto raccontare tanti contenuti della sua carriera. Tra questi, anche le scelte sbagliate, dentro e fuori dal campo.

Tra gli errori sul rettangolo di gioco spicca il calcione rifilato a Mario Balotelli il 5 maggio 2010, nei finale dell'ultimo atto della Coppa Italia all'Olimpico, primo tassello dello storico Triplete nerazzurro. Più volte Totti è tornato sull'argomento, ammettendo di aver sbagliato ma sottolineando le proprie ragioni. Ed è esattamente quello che ha fatto anche al quotidiano romano: "Ho fatto tante cavolate, anche in campo. Tornassi indietro non mi comporterei come ho fatto con Balotelli, per esempio. Brutto anche da vedere. Le parole di Mario contro i romani, certi suoi atteggiamenti... diciamo che mi è saltato il coperchio della pentola".