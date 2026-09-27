Dopo la serata evento di ieri a Napoli, Javier Zanetti parla ai microfoni del Corriere dello Sport raccontando cosa significa per lui l'aver raggiunto il traguardo dei 25 anni di Fondacion PUPI: "Signifca tanto, perché è un percorso avviato 25 anni fa e sinceramente non immaginavo mai che saremmo arrivati dove siamo arrivati, aiutando tantissimi bambini e famiglie in una realtà con grandi difficoltà. Per noi la cosa più importante era dare loro l'opportunità di un futuro migliore, su questo noi lavoriamo attraverso lo sport, l'educazione e la salute. Cerchiamo di stare loro vicini e dare loro una strada che poi possano intraprendere per essere persone perbene".

Nelle parole di Zanetti c'è anche un pensiero per Lionel Messi, che si appresta a dire addio alla Nazionale argentina: "È un punto di riferimento, io ho avuto la fortuna di giocare con lui in Nazionale. Da quando ha iniziato la maglia del nostro Paese ha fatto una carriera enorme. La sua ultima partita sarà emozionante per tutto quello che è riuscito a trasmettere e l'eredità che lascerà. Per i più giovani che inizieranno a giocare in Nazionale e che hanno visto vedere quello che Messi ha fatto con la maglia del nostro Paese sarà uno stimolo in più".