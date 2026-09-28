La Nazionale di Roberto Mancini ha dovuto saltare l'allenamento di rifinitura in vista della gara di questa sera contro la Turchia a causa di un violento temporale che ha costretto il CT azzurro ha dovuto organizzare il risveglio muscolare in hotel, programmando anche lo studio delle palle inattive con una seduta video. Secondo Sky Sport, il CT non ha potuto provare la probabile formazione che sfiderà la nazionale di Montella nella seconda giornata di Nations League.

Ci sono però degli aggiornamenti: Alessandro Bastoni e GiIorgio Scalvini giocheranno al centro della difesa con Michael Kayode favorito su Giovanni Di Lorenzo e Matteo Ruggeri in ballottaggio con Riccardo Calafiori. A centrocampo, oltre all'inamovibile Sandro Tonali, dovrebbero esserci Davide Frattesi e Nicolò Fagioli. Al centro dell'attacco ci sarà uno tra Gianluca Scamacca e Pio Esposito con l'atalantino in vantaggio. Sugli esterni, invece, spazio a Giacomo Raspadori a destra e uno tra Nicolò Cambiaghi e Sebastiano Esposito a sinistra.