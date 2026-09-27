Protagonista della Serie A di fine anni Novanta, Fabrizio Ravanelli ha partecipato ieri all'evento organizzato da Operazione Nostalgia allo stadio Dal Conero di Ancona. In una breve intervista raccolta da Sportitalia, 'Penna Bianca' ha detto: "La squadra favorita per la Serie A? Inter soprattutto, e poi la Roma, perché ha un allenatore che fa giocare veramente bene la squadra. E' entrato nella mentalità e nella testa di tutti i giocatori. Però credo che l'Inter sia nettamente superiore a tutte le altre".

Non sarà però un campionato scontato. "Gasperini è un allenatore straordinario, credo che ci sarà lotta fino in fondo. Però io credo anche ce se la Juventus dovesse riuscire a perdere pochi punti da qui a quando recupererà i giocatori infortunati potrà dire la sua fino in fondo", ha detto Ravanelli.

Sezione: Copertina / Data: Dom 27 settembre 2026 alle 20:46
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.