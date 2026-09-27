Protagonista della Serie A di fine anni Novanta, Fabrizio Ravanelli ha partecipato ieri all'evento organizzato da Operazione Nostalgia allo stadio Dal Conero di Ancona. In una breve intervista raccolta da Sportitalia, 'Penna Bianca' ha detto: "La squadra favorita per la Serie A? Inter soprattutto, e poi la Roma, perché ha un allenatore che fa giocare veramente bene la squadra. E' entrato nella mentalità e nella testa di tutti i giocatori. Però credo che l'Inter sia nettamente superiore a tutte le altre".

Non sarà però un campionato scontato. "Gasperini è un allenatore straordinario, credo che ci sarà lotta fino in fondo. Però io credo anche ce se la Juventus dovesse riuscire a perdere pochi punti da qui a quando recupererà i giocatori infortunati potrà dire la sua fino in fondo", ha detto Ravanelli.