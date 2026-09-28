"Sarò ripetitivo, bisogna allenarsi di più. Non è possibile che non ci siano più talenti nel nostro paese. Magari altrove possono essercene di più ma la differenza la fa l’intensità" . Se in Serie A, come evidenza uno studio Sofascore, si corre poco e male rispetto alle principali leghe europee, è un problema di lavoro settimanale.

Ne è sicuro Vincenzo Pincolini, decano dei preparatori atletici, oggi al servizio della Nazionale lettone, che intervistato da Il Messaggero sottolinea proprio questo aspetto: "Roma-Inter ad esempio è stata una partita che nel nostro campionato se ne vedono un paio in tutta la stagione. L'intensità è stata altissima. Pensate a Dybala: ma quando lo avete visto correre così? Non è un caso che una delle due squadre sia allenata da Gasperini. Nonostante questo, tanti calciatori hanno finito con i crampi. Lei vede scene di questo tipo in Inghilterra o in Germania? No. E perché? La risposta è semplice: si allenano di più e meglio".