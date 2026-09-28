Zé Pedro, calciatore del Cagliari, nell'intervista rilasciata ai microfoni de L’Unione Sarda, ha fatto il punto valutativo sui calciatori portoghesi, ma soffermandosi anche sugli allenatori. E ha citato José Mourinho, grande protagonista quando ha guidato l'Inter. Il dialogo è partito però da Ronaldo: "Un calciatore immenso, ma che per il Paese, dopo anni di crisi, le sue imprese hanno avuto dei riscontri non soltanto calcistici. Lo stesso discorso vale per Josè Mourinho, un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, che all'Inter ha vinto il triplete", ha detto. Le parole sono state riprese da TuttoCagliari.