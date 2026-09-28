A soli tre giorni dalla sofferta vittoria per 1-0 in Turchia, al suo debutto come CT, Zinedine Zidane si sta già preparando a cambiare la formazione titolare. Secondo L'Équipe, il tecnico potrebbe schierare dal primo minuto due nuovi acquisti, Andy Diouf e Lucas Da Cunha, nella partita contro il Belgio di lunedì sera a Bruxelles (ore 20:45), valida per la seconda giornata di Nations League.

Il primo cambio previsto riguarda la posizione di terzino sinistro, dove Andy Diouf, rimasto in panchina durante la vittoria contro la Turchia, potrebbe sostituire Adrien Truffert, nonostante la convincente prestazione di quest'ultimo alla sua seconda apparizione con la Nazionale. La scelta è alquanto sorprendente. Il giocatore dell'Inter, principalmente centrocampista e più spesso impiegato sulla fascia destra nel suo club, verrebbe quindi spostato sul lato sinistro della difesa. Questa idea riflette la volontà di Zidane di sperimentare con i giocatori a sua disposizione.

A centrocampo, Lucas Da Cunha potrebbe avere la sua occasione, giocando come mediano davanti alla difesa. Il giocatore del Como rappresenterebbe anche un profilo diverso da quelli generalmente associati a questo ruolo nella nazionale francese, come Manu Koné. La sua presenza, come quella di Diouf, segnerebbe la sua prima convocazione con conseguente impiego in campo.

Sezione: News / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 13:24
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.