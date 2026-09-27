È arrivato il momento per i tifosi nerazzurri di scegliere il primo miglior gol della stagione con la prima votazione del Goal of the Month, che copre il periodo agosto-settembre. E che vede quattro candidati: Hakan Calhanoglu e Pio Esposito con le loro reti contro il Monza, Carlos Augusto per la staffilata vincente contro l'Udinese e l'Under 23 Matias Mancuso per la gemma nella gara contro il Crotone.

È arrivato il momento di scegliere il primo miglior gol della stagione 🪄

Chi sarà il GOTM di agosto e settembre?



Calhanoglu vs Monza

Esposito vs Monza

Carlos vs Udinese

Mancuso vs Crotone@play_eFootball pic.twitter.com/APJc9WBZiu — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 27, 2026