Dopo aver fatto il procuratore sportivo, David Lasaracina è passato dietro la scrivania nelle vesti di direttore del Francs Borains, in Belgio. Club che ha visto crescere Massolin: "Ha grandissime qualità, è un top. La scelta dell'Inter è stata giusta - spiega Lasaracina a TMW -. È esploso in Belgio da secondo centrocampista, poi è arrivato al Modena e ha fatto benissimo. Per qualità è un calciatore straordinario, è alto 1,97 e ha una tecnica eccezionale. Ma bisogna trovargli la collocazione giusta. Tra lui e Maldini, preferisco lui".

Sezione: News / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 15:22 / Fonte: TMW
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione