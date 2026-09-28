Emozioni e divertimento all'insegna dei colori nerazzurri. Ieri a Pesaro l'Inter Club locale ha organizzato un evento che ha visto circa un migliaio di tifosi e appassionati radunarsi per trascorrere insieme il pomeriggio. I soci presenti, arrivati non solo da Pesaro e dalle Marche, ma anche dagli Inter Club delle regioni limitrofe, hanno potuto osservare da vicino i trofei dello Scudetto e della Coppa Italia conquistati dall'Inter nella stagione 2025/26 e scattare una foto con le Coppe, creando un ricordo indimenticabile.

In seguito, i presenti hanno assistito a un talk condotto da Roberto Scarpini con Andrea Ranocchia e Marco Materazzi: un momento di immersione in ricordi, aneddoti e storie, un modo unico per condividere la passione per l'Inter. Al termine dell'incontro, i partecipanti hanno avuto la possibilità di vivere un'altra opportunità speciale, con un esclusivo Meet&Greet insieme alle due Legend nerazzurre: ai soci è stata dedicata una sessione di foto e autografi, regalando a tutti i presenti istantanee da inserire nel bagaglio dei ricordi e rendendo ancora più forte il sentimento di appartenenza ai colori nerazzurri.