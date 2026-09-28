In vista della partita di questa sera di Solna contro la Polonia, il commissario tecnico della Svezia Graham Potter ha indicato i tre giocatori da tenere maggiormente sotto osservazione della formazione avversaria: "Siamo consapevoli delle qualità individuali di Nicola Zalewski, Piotr Zieliński e Sebastian Szymański. Sono pericolosi sia quando giocano sulle fasce che a centrocampo, più vicini all'area di rigore. Tuttavia, il loro gioco mostra anche ripetitività e schemi. Credo che il vantaggio della Polonia sia la flessibilità e la capacità di attaccare in vari modi".

Questa sera la Svezia non avrà a disposizione il suo bomber Alexander Isak: "Ha un piccolo problema alla coscia. Non è niente di grave, ma a causa del numero di partite in un breve periodo di tempo, non potrà partecipare. È frustrante sia per lui che per noi. Ma è così".