In vista della partita di questa sera di Solna contro la Polonia, il commissario tecnico della Svezia Graham Potter ha indicato i tre giocatori da tenere maggiormente sotto osservazione della formazione avversaria: "Siamo consapevoli delle qualità individuali di Nicola Zalewski, Piotr Zieliński e Sebastian Szymański. Sono pericolosi sia quando giocano sulle fasce che a centrocampo, più vicini all'area di rigore. Tuttavia, il loro gioco mostra anche ripetitività e schemi. Credo che il vantaggio della Polonia sia la flessibilità e la capacità di attaccare in vari modi".

Questa sera la Svezia non avrà a disposizione il suo bomber Alexander Isak: "Ha un piccolo problema alla coscia. Non è niente di grave, ma a causa del numero di partite in un breve periodo di tempo, non potrà partecipare. È frustrante sia per lui che per noi. Ma è così". 

Sezione: News / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 14:34
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.