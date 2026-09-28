13 punti in 5 partite rappresentano un primo tassello interessante per l'Inter di Chivu, che si trova al comando della classifica in compagnia di Lazio e Roma. Il calendario metterà di fronte i nerazzurri ad impegni molto rilevanti a ottobre. Tre giorni dopo sarà la volta di Inter-Bruges, poi la sfida del Dall'Ara contro il Bologna, dunque arriverà lo Shaktar a San Siro il 21 ottobre. Tra il 25 e il 31 ottobre triplice impegno di A: Inter-Fiorentina, Venezia-Inter e il derby a concludere un mese infuocato. Le prime cinque giornate di Serie A hanno inquadrato molti aspetti positivi in casa Inter, ma anche dei tasselli da migliorare in modo notevole.

Chivu prepara i miglioramenti

Sicuramente un dato che l'Inter deve migliorare è quello del reparto difensivo. I nerazzurri, tra le prime 9 squadre della classifica, hanno la peggior difesa, con otto gol subiti. Il Cagliari ha, attualmente, la miglior difesa della A, con appena due reti al passivo, seguito da Lazio e Roma (3). Frosinone, Juve e Milan hanno subito 4 gol, il Napoli sei. Su cosa dovrà lavorare Chivu? Sicuramente sui movimenti di reparto della squadra che, soprattutto nei due gol incassati all'Olimpico contro la Roma, non si è mossa come avrebbe dovuto. Qualche corsa all'indietro pigra, posizionamenti errati in area di rigore e la consistenza facilmente evaporata in mediana nel primo tempo.

I tasselli nerazzurri

Nella ripresa dell'Olimpico si è vista tutta un'altra squadra e l'Inter ha preso in mano la situazione, con un Lautaro Martinez superlativo che si è caricato sulle spalle l'intera squadra. Ecco perché adesso la proiezione del Biscione è chiara: apporre miglioramenti difensivi e aumentare i giri del motore dalla cintola in su. Sfruttando anche le palle inattive che possono essere determinanti quando le sfide saranno bloccate.