Approfondimento di Tmw sul monte ingaggi della Serie A 2026/27: dall'analisi condotta emerge come nella Top 10 dei calciatori più pagati del nostro campionato ci siano ben 4 calciatori nerazzurri. Il più pagato è Lautaro Martinez con 16,67 milioni di euro lordi (9 netti) fino al 2029, seguono Barella, Calhanoglu e poco dietro Bastoni.

La Top 10 di Serie A


1. Lautaro MARTINEZ [Inter] - 16,67 milioni di € lordi (9 netti) fino al 2029
2. Nicolò BARELLA [Inter] - 12,04 milioni di € lordi (6,5 netti) fino al 2029
3. Hakan CALHANOGLU [Inter] - 11,11 milioni di € lordi (6 netti) fino al 2027
3. Kenan YILDIZ [Juventus] - 11,11 milioni di € lordi (6 netti) fino al 2030
3. Kevin DE BRUYNE [Napoli] - 11,11 milioni di € lordi (6 netti) fino al 2027
6. Alessandro BASTONI [Inter] - 10,19 milioni di € lordi (5,5 netti) fino al 2028
6. Randal KOLO MUANI [Juventus] - 10,19 milioni di € lordi (5,5 netti) fino al 2031
8. BREMER [Juventus] - 9,26 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2029
8. Adrien RABIOT [Milan] - 9,26 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2028
8. Rasmus HOJLUND [Napoli] - 9,26 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2030.

Sezione: News / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 15:16
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.